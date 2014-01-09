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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 19:28 BJT

台湾个股：德国法院驳回诺基亚控告宏达电专利侵权之诉

路透1月9日 - 宏达电 称，德国法院驳回诺基亚 控告宏达电专利侵权之诉。(完)
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