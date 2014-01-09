重温稿-离岸人民币：南方东英推出首支欧洲RQFII ETF，基金规模15亿元人民币

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 中国南方东英资产管理公司周四表示，与英国交易所买卖基金(ETF)机构Source共同推出首支在欧洲市场交易的人民币合格境外机构投资者(RQFII) ETF基金，提供投资人进入中国A股市场的另一渠道。
南方东英发布新闻稿指出，这只“南方Source富时中国A50 UCITS ETF” 市场反应良好，首批即录得14.2亿元人民币认购额，占基金所获额度的94.3%。
南方东英行政总裁丁晨表示︰“我们在香港上市的ETF获得良好的市场反映，预期欧洲投资者也会对ETF产品有同样强烈的兴趣。”
南方东英在香港上市的的“富时中国A50 ETF” 资产管理规模约210亿元人民币。
中国于2011年12推出RQFII试点办法，迄今范围已由香港，扩大至伦敦及新加坡，台湾亦口头获额度。根据中国国家外汇管理局最新数据显示，截止12月25日，RQFII机构已获批52家，获批额度共计1,575亿元人民币；今年一年中国批准RQFII额度905亿元。
英国安石集团也在近期获得RQFII额度，为伦敦去年10月获800亿元RQFII额度后首家获批的英国机构。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申