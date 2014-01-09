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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 19:48 BJT

东南亚股市：多数回落，泰国股市因政治风险回吐大部分涨幅

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 381.27 -0.44 -0.12 -1.83 388.37

新加坡 3145.41 -5.24 -0.17 -0.70 3167.43

马来西亚 1828.21 -3.09 -0.17 -2.08 1866.96

泰国 1258.26 0.53 +0.04 -3.11 1298.71

印尼 4201.22 0.63 +0.01 -1.71 4274.18

菲律宾 5937.51 -48.97 -0.82 +0.81 5889.83

越南 516.98 3.08 +0.60 +2.45 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 洪曦 审校 李婷仪)
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