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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 20:15 BJT

国际油市：亚洲燃料油粘度价差触及逾两个月高位

路透新加坡1月9日 - 亚洲180-cst及380-cst燃料油粘度价差周四触及逾两个月高位，受低粘度燃料油的调和需求支撑。

路透数据显示，上述粘度价差报每吨9美元，较上日上升1.50美元。

180-cst燃料油现货升水亦上扬0.83美元，较新加坡现货报价每吨升水1.08美元。

BP向摩科瑞买进40,000吨380-cst燃料油，2月4-8日交运，较新加坡现货报价每吨升水3美元。

壳牌向BP出售40,000吨380-cst燃料油，1月30日-2月3日交运，较新加坡现货报价每吨升水2.5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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