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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 20:13 BJT

国际油市：亚洲航煤跨月价差收窄，因需求疲软

路透新加坡1月9日 - 亚洲航煤跨月价差周四收窄，行业消息人士称系因北亚需求减弱。

吉坤日矿日石能源称已缩减国内原油加工量计画，日加工量减少4万桶，因日本北部煤油销售疲软。

交易商表示，飞往美国航班遭取消，使得欧洲方面的需求不振，亦打压亚洲航煤市场人气。

印度巴拉特石油(BPCL)取消招标求售3万吨含硫量1%柴油，这批柴油原本是要在1月13-15日从孟买装运。

行业消息人士说，该公司现决定将此批船货用于国内，可能不会再次招标。

1月8日止当周，新加坡境内柴油及航煤库存增加约25%，达到1,006.8万桶的14周高位。

新加坡现货交易方面，无航煤成交，有两笔柴油交易。

道达尔向壳牌买进15万桶含硫量10ppm柴油，1月24-28日装运，每桶较新加坡1月22-28日报价平均价格升水2美元。

P66向BP买进15万桶含硫量500ppm柴油，1月24-28日装运，每桶较新加坡1月23-29日报价平均价格升水0.10美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校)
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