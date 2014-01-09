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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 20:53 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及三周高位，购买交易活络

路透新加坡1月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及三周高位每吨166.70美元，受需求稳定涌入推动。

Mitsui Chemicals买进一批2月上半月石脑油，成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水约18-19美元。

丸红向印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)买进约35,000吨石脑油，1月下半月由Dahej港装运，离岸价(FOB)较中东报价每吨升水略高于32美元。

这是IOC从同一港口卖出一批2013年5月船货以来最高升水。

亚洲汽油裂解价差下跌0.6%，触及两个交易日低点每桶6.86美元，因新加坡出现高库存。

中石油向Sietco出售一批95辛烷值汽油船货，1月29日-2月2日装运，每桶118美元。

中石油亦向托克(Trafigura)出售一批92辛烷值汽油船货，1月26-30日装运，每桶114.20美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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