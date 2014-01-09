版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 22:46 BJT

美国热股：苹果与三星同意在美国专利权之争提交法院前进行调解

路透1月9日 - 美国苹果 和韩国三星电子 同意在2月19日或之前参加调解，他们准备于3月将智能手机专利权之争诉诸法院。

根据周三公布的法庭文件，苹果执行长库克(Tim Cook)和三星电子执行长权五铉将出席只有公司内部律师参加的会议。文件显示，他们各自的法律团队已于1月6日进行了会面，“讨论了和解的机会”。

苹果周四盘初上涨0.45%，报546.24美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐