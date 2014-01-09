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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 22:44 BJT

美国热股：梅西百货录得强势假日季销售，亦看好2014年发展前景

路透1月9日 - 梅西百货 公布假日季销售强劲。该公司给出2014年初步预估，指公司业务表现将继续超过同业竞争对手。

梅西百货周四盘初大涨7.0%，报55.46美元。(完)
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