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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 22:06 BJT

欧洲央行：经济成长风险偏下档，未来数月通胀率料在当前水准附近--德拉吉

路透法兰克福1月9日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示：

* 新获得的资讯及分析已证实央行的评估

* 欧元区基础物价压力料将持续温和

* 通胀预期稳稳受控

* 可能将经历较长时期的低通胀率，然后缓步升向略低于2%

* 只要有必要，欧洲央行货币政策立场将持续维持宽松

* 央行管委会确认前瞻性指引

* 正密切注意货币市场情况，准备好考虑所有可用工具

* 必要时将采取进一步断然行动

* 近期指标已进一步改善，显示经济逐渐复苏

* 预料产出将在2014年以缓慢速度回升

* 经济成长风险偏向下档

* 经济成长风险来自全球货币及金融市场情况、大宗商品价格、内需及出口减弱

* 未来几个月通胀率料在当前水准附近

* 通胀上档风险来自大宗商品价格及赋税，下档风险来自经济

* 贷款动能疲软反映出景气周期、信用风险及资产负债表调整

* 欧元区经济活动应会受益于出口品需求增强

* 今日关于宽松政策的用词展现出更坚定口吻

* 有两种意外状况可能导致央行采取行动，其中之一是通胀展望恶化

* 希望避免货币市场不合理趋紧

* 已讨论所有可能工具，讨论仍继续进行

* 臆测欧洲央行将使用哪种工具并无意义

* 银行测试有可能导致短暂的去杠杆化

* 希望彻底表明，央行将维护物价稳定防止过高或过低

* 12月通胀率下滑是因为一次性事件所致 (完) (编译 洪曦; 审校 母红)
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