欧洲央行：经济成长风险偏下档，未来数月通胀率料在当前水准附近--德拉吉

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透法兰克福1月9日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示：
* 新获得的资讯及分析已证实央行的评估
* 欧元区基础物价压力料将持续温和
* 通胀预期稳稳受控
* 可能将经历较长时期的低通胀率，然后缓步升向略低于2%
* 只要有必要，欧洲央行货币政策立场将持续维持宽松
* 央行管委会确认前瞻性指引
* 正密切注意货币市场情况，准备好考虑所有可用工具
* 必要时将采取进一步断然行动
* 近期指标已进一步改善，显示经济逐渐复苏
* 预料产出将在2014年以缓慢速度回升
* 经济成长风险偏向下档
* 经济成长风险来自全球货币及金融市场情况、大宗商品价格、内需及出口减弱
* 未来几个月通胀率料在当前水准附近
* 通胀上档风险来自大宗商品价格及赋税，下档风险来自经济
* 贷款动能疲软反映出景气周期、信用风险及资产负债表调整
* 欧元区经济活动应会受益于出口品需求增强
* 今日关于宽松政策的用词展现出更坚定口吻
* 有两种意外状况可能导致央行采取行动，其中之一是通胀展望恶化
* 希望避免货币市场不合理趋紧
* 已讨论所有可能工具，讨论仍继续进行
* 臆测欧洲央行将使用哪种工具并无意义
* 银行测试有可能导致短暂的去杠杆化
* 希望彻底表明，央行将维护物价稳定防止过高或过低
* 12月通胀率下滑是因为一次性事件所致 (完) (编译 洪曦; 审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申