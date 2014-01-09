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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 22:46 BJT

美国热股：Costco Wholesale12月同店销售优于市场预估，带动股价上涨

路透1月9日 - Costco Wholesale 12月同店销售超出分析师预期，部分受助于美国和加拿大的在线销售。

Costco Wholesale周四盘初上升1.56%，报115.77美元。(完)
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