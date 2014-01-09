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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 21:54 BJT

美国经济：今年GDP成长有望达到3%或以上，通胀率亦将涨向目标--FED叶伦

2013年第1-3季美国GDP成长率平均在2.6%，不过在下半年看似聚集了更多动能。

叶伦还表示，她认为决策层所担心持续低通胀问题将会缓解。

“经济复苏的确是很慢，但是我们在逐步创造出就业。我预计通胀率将会回到2%的长期目标水准。”她说。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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