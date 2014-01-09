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市场报道 | 2014年 1月 10日 星期五 06:41 BJT

更正-表格：美国1月4日止当周初请失业金人数降至33万人,预估为33.5万

(更正表格中12月21日当周数据，并补上12月28日当周数据)

路透1月9日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.9万人

* 美国一周初请失业金人数为33.0万人(预估为33.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为286.5万人(预估为284.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

01/04/14 330,000 349,000 -- --

12/28/13 345,000-R 358,750-R 2,865,000 2.2

12/21/13 341,000 348,750 2,815,000-R 2.2

12/14/13 380,000 343,750 2,932,000-R 2.2

12/07/13 369,000 330,250 2,877,000 2.2

11/30/13 305,000 324,000 2,790,000 2.1

11/23/13 321,000 333,000 2,757,000 2.1

11/16/13 326,000 339,250 2,765,000 2.1

* R--为修正值 (完)

(编译 李婷仪 审校 母红)
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