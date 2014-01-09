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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 23:46 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及一年高位，此前英国和欧洲央行宣布政策决定

路透伦敦1月9日 - 英镑兑欧元周四触及一年高位，因投资人押注英国和欧洲央行可能执行截然不同的货币政策。

英国央行周四维持利率在纪录低位0.5%，并保持3,750亿英镑购债规模不变，和市场预期一致。 欧洲央行也一如预期的维持利率不变。

欧元兑英镑 盘中下滑至2013年1月来最低0.8226英镑。在1330 GMT，欧元扳回部份跌幅，报0.8245英镑。

英国央行宣布政策决定后没有发布声明，这是英国央行维持货币政策不变的一贯做法。但交易商表示，央行没有发表任何评论暗示央行尚未打算下调7%的升息失业率门槛。

欧洲央行也按兵不动，但央行总裁德拉吉在会议后记者会上表示，央行准备采取行动抗击货币市场不断收紧的状况和低通胀。他的讲话令欧元全面受压，令欧元兑英镑跌至一年新低。

相反，英镑全面攀升。在1330 GMT，英镑兑美元 升0.1%，至1.6465美元。在英国央行宣布政策决定后，英镑迅即升至一周高位1.6495美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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