版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 02:06 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.899%，投标倍数为2.57

路透华盛顿1月9日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.899 中值 3.860 低值 3.800 价格/得标 价格 97.378077 高值得标比率 69.13% 投标倍数 2.57 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,032,100 总投标 33,430,279,500 竞争性投标得标 12,994,052,600 非竞争性投标得标 5,979,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 21,579,600,000 初级市场交易商得标 4,948,695,000 直接投标 4,408,000,000 直接投标得标 2,272,826,000 间接投标 7,436,700,000 间接投标得标 5,772,531,600 发行细节 发行日 2014/01/15 到期日 2043/11/15 CUSIP码 912810RD2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐