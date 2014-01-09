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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 01:52 BJT

金属期市：期铜跌至两周低位，因美联储对缩减购债持谨慎态度

* 美国民间就业岗位增速为13个月最快

* 关注周五公布的美国非农就业报告，寻找经济力道的线索

* 期铝和期铅降至一个月最低

路透伦敦1月9日 - 期铜周四跌至两周低位，因乐观的美国就业数据提升对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期更快缩减经济刺激规模的预期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，最后买入价报每吨7,213美元，周三收报7,344美元。稍早跌至12月19日以来最低7,209美元。

周三公布的美国民间就业数据显示，12月民间就业岗位增速为13个月以来最快，促使市场预期周五公布的美国非农就业报告可能也会优于预期。

有迹象显示，由于经济成长降温，中国补充库存的需求疲弱，这也加重了铜市的颓势。中国是全球最大的铜消费国，占全球精炼铜总需求的近40%。

美元指数逼近七周高位也重压铜价。

其他金属方面，三个月期锡 在1月12日印尼开始实施未加工矿石出口禁令前走低。收报每吨21,550美元，周三收报21,995美元。.

印尼矿业部在周日最后期限前寻求放宽备受争议的矿石出口禁令，但看似仍将限制每年逾20亿美元的镍矿和铝土矿的出口。

印尼矿业部周三提出一项建议，将允许美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper & Gold) 和Newmont Mining Corp 的印尼铜、锰、铅。锌和铁矿石的出口延续到2017年。

三个月期铅 收盘价从周三的2,139美元降至每吨2,100美元，稍早触及12月初以来最低2,100美元。

三个月期铝 收报每吨1,749美元，周三报1,777美元，稍早触及12月初以来最低1,751.25美元。三个月期镍 收报每吨13,350美元，低于周三收盘价13,500美元。三个月期锌 报每吨2,010美元，周三报2,029美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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