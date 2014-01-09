金属期市：期铜跌至两周低位，因美联储对缩减购债持谨慎态度

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国民间就业岗位增速为13个月最快
* 关注周五公布的美国非农就业报告，寻找经济力道的线索
* 期铝和期铅降至一个月最低
路透伦敦1月9日 - 期铜周四跌至两周低位，因乐观的美国就业数据提升对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期更快缩减经济刺激规模的预期。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，最后买入价报每吨7,213美元，周三收报7,344美元。稍早跌至12月19日以来最低7,209美元。
周三公布的美国民间就业数据显示，12月民间就业岗位增速为13个月以来最快，促使市场预期周五公布的美国非农就业报告可能也会优于预期。
有迹象显示，由于经济成长降温，中国补充库存的需求疲弱，这也加重了铜市的颓势。中国是全球最大的铜消费国，占全球精炼铜总需求的近40%。
美元指数逼近七周高位也重压铜价。
其他金属方面，三个月期锡 在1月12日印尼开始实施未加工矿石出口禁令前走低。收报每吨21,550美元，周三收报21,995美元。.
印尼矿业部在周日最后期限前寻求放宽备受争议的矿石出口禁令，但看似仍将限制每年逾20亿美元的镍矿和铝土矿的出口。
印尼矿业部周三提出一项建议，将允许美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper & Gold) 和Newmont Mining Corp 的印尼铜、锰、铅。锌和铁矿石的出口延续到2017年。
三个月期铅 收盘价从周三的2,139美元降至每吨2,100美元，稍早触及12月初以来最低2,100美元。
三个月期铝 收报每吨1,749美元，周三报1,777美元，稍早触及12月初以来最低1,751.25美元。三个月期镍 收报每吨13,350美元，低于周三收盘价13,500美元。三个月期锌 报每吨2,010美元，周三报2,029美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申