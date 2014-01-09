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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 05:12 BJT

美股盘后：美国铝业公布业绩后股价由跌转升

路透纽约1月9日 - 美国铝业 周四在盘后交易中急跌2.2%，后转跌为升，之前该公司公布第四季业绩，为美国财报季拉开帷幕。

美国铝业公布第四季不计入特殊项目的每股盈利0.04美元，每股亏损2.19美元。第四季营收为56亿美元。

　　根据汤森路透I/B/E/S，市场预计美国铝业第四季营收为53.4亿美元,每股收益为0.06美元。(完)
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