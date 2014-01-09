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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 84.96 -4.00 -4.50 3155089

搜狐 75.89 -2.66 -3.39 790118

网易 79.77 -2.63 -3.19 896042

百度 175.52 -6.27 -3.45 4522068

亚信科技 11.98 +0.00 +0.00 103917

台湾

台湾积体电路 16.76 -0.33 -1.93 1966874

联电 2.10 -0.05 -2.33 400026

日月光 4.65 -0.06 -1.27 401520

硅品精密 5.97 -0.03 -0.50 260105

和信超媒体 1.01 +0.01 +0.99 45726

友达 3.08 -0.01 -0.32 58485

中华电信 30.48 +0.20 +0.66 31197

台湾国际航电 44.87 -0.53 -1.17 1079898

香港

中国移动 49.81 -0.42 -0.84 196203

中国联通 14.07 -0.38 -2.63 203758

中国电信 47.02 -0.59 -1.24 13250

中芯国际 3.95 +0.02 +0.51 91272

电讯盈科 4.60 +0.08 +1.71 1447

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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