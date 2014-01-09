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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 07:03 BJT

《综述》美国就业市场数据继续不俗表现，表明经济向好趋势未改

不过数据有可能更强。周三公布数据显示，12月民间就业人数增幅为13个月最大，小型企业就业岗位增幅亦为近八年来最多。

“基本趋势鼓舞人心，”BMO Capital Markets资深分析师Jennifer Lee表示。“就业岗位增长在加速。”

初请失业金数据还显示，12月28日止当周，续领失业金人数增加5万人至287万人。

12月21日止当周，总计有419万人领取失业金。随着逾100万长期失业美国人的救助计划在12月28日到期，所以未来几周领取失业金人数应大幅下降。

分析师认为，该计划到期将降低失业率，因为此前领取失业金的人要么接受以前根本不会考虑的工作，要么退出劳动力人口。(完) (编译/审校 李爽/侯向明)
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