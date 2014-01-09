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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 06:30 BJT

****日韩经济指标预测--1月10日-1月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：

    1月6日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值

    1月9日(四)
    2350  日本外汇储备(亿美元)                        截止12月底       --      12,754
     --   韩国央行利率决定                                1月        2.50%      2.50%
    
    1月10日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                           11月          --        +1.2
              领先指标(较前月)                                         --        +0.7
    
    
    1月13日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    
    1月13日(一)
    2100    韩国出口物价(较去年同期)                     12月          --       -2.5% 
                进口物价(较去年同期)                                   --       -4.9% 
    2350    日本未经季节调整经常账(较上年同期)           11月          --         --
            日本未经季节调整经常账(亿日圆)                             --   赤字1,279 
    
    1月14日(二)
    0500    日本服务业景气判断指数                       12月          --        53.5
     --     韩国失业率                                   12月          --        2.9%    
    
    1月15日(三)
    0300   韩国出口(较上年同期)                    12月修正值          --       +7.1%
               进口(较上年同期)                                        --       +3.0%
               贸易收支(亿美元)                                        --      顺差37
    2350    日本企业物价指数(较前月)                     12月          --       +0.1%
                           (较上年同期)                                --       +2.7%
    2350    日本机械订单(较前月)                         11月          --       +0.6%
                       (较上年同期)                                    --      +17.8%  
    
    1月16日(四)
    暂无重要数据公布。  
    
    1月17日(五)
    0500    日本消费者信心指数                            12月         --       42.5
    (完)
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