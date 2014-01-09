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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 07:06 BJT

《焦点》欧央行措辞更加严厉，但暂时未采取新行动

隔夜过剩流动性已减少将近一半，至1,570亿欧元(2,135.3亿美元)，因银行减少向欧洲央行借款。

下周将恢复欧洲央行三年期贷款的提前还款，意味着将有更多资金流出市场，帮助推高货币市场利率。

德拉吉重申，银行归还欧洲央行贷款是一个正面迹象，并称银行间市场运转改善。但如果银行持有的现金减少，利率将会上升。

欧元区企业贷款在11月以创纪录的速度减少，同时区内企业贷款成本差异扩大，暗示欧洲央行的低利率政策仍未能让所有国家受益。

尽管如此，德拉吉表示，对欧元区经济的信心正在逐步回升，央行的极度宽松货币政策立场最终将对实体经济产生影响。

他没有再说欧元区危机已经过去。

“经济复苏已经开始但仍然疲弱，幅度仍然温和，就像我多次说过的那样，还很脆弱，这意味着从金融到经济，到地缘政治乃至其它政治方面的风险，都有可能轻而易举地破坏这场复苏，”他说道。(完)

(编译 王兴亚/郑茵 审校 张荻/徐文焰/侯向明)
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