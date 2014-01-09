美国股市：收盘接近持平，非农就业报告公布前投资者小心翼翼

美铝在盘后交易时段跌2.8%，之前该公司公布录得季度大幅亏损，因其对过去的炼厂收购行动提列17亿美元的非现金减损费用。常规交易时段，该股收跌1.3%至10.69美元。

一些美国大型零售商削减获利预估，因假期购物季他们推出大幅折扣以吸引消费者。Bed Bath & Beyond股价跌12.5%，收报69.75美元，前日该公司调降第四季和全年获利预估。

Family Dollar周四公布季度获利疲弱，因假日期间其通过打折来吸引消费者。该股跌2.1%，收至64.97美元。

主要向青少年提供各种时尚新潮商品的零售商Five Below 股价在盘后交易中也重挫逾15%，之前其调降获利前景，常规时段收低3.2%至43.59美元。

美国电话电报公司 和Verizon Communications 股价亦下挫。前一日T-Mobile称其第四季客户增速提高，并对从同业转投过来的客户给予奖励，令美国无线市场本已激烈的竞争进一步加剧。美国电话电报公司股价跌2%至33.54美元，Verizon股价下挫2.1%至47.50美元。

Macy's 是零售类股中的一大亮点，该股逆势跳涨7.6%至55.80美元，之前该百货公司运营商公布假期购物季销售强劲，并对2014年给出初步预估，表明其增速将继续高于同业。

Costco Wholesale 涨3.9%至118.51美元，之前该公司12月同店销售超过分析师预估。

Intercept Pharmaceuticals 股价飙升281.1%至275.87美元。之前该公司称，一家独立安全委员会的分析显示，其生产的一种肝病药物达到中期试验的主要目标。

BATS Global Markets数据显示共有约67.2亿股换手，超过本月迄今的平均值63.4亿股。

纽约证交所涨跌股家数之比约为8：7，Nasdaq市场下跌股为1,327家，上涨股有1,249家。(完)