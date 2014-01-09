美国股市：收盘接近持平，非农就业报告公布前投资者小心翼翼

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美铝在盘后交易时段跌2.8%，之前该公司公布录得季度大幅亏损，因其对过去的炼厂收购行动提列17亿美元的非现金减损费用。常规交易时段，该股收跌1.3%至10.69美元。
一些美国大型零售商削减获利预估，因假期购物季他们推出大幅折扣以吸引消费者。Bed Bath & Beyond股价跌12.5%，收报69.75美元，前日该公司调降第四季和全年获利预估。
Family Dollar周四公布季度获利疲弱，因假日期间其通过打折来吸引消费者。该股跌2.1%，收至64.97美元。
主要向青少年提供各种时尚新潮商品的零售商Five Below 股价在盘后交易中也重挫逾15%，之前其调降获利前景，常规时段收低3.2%至43.59美元。
美国电话电报公司 和Verizon Communications 股价亦下挫。前一日T-Mobile称其第四季客户增速提高，并对从同业转投过来的客户给予奖励，令美国无线市场本已激烈的竞争进一步加剧。美国电话电报公司股价跌2%至33.54美元，Verizon股价下挫2.1%至47.50美元。
Macy's 是零售类股中的一大亮点，该股逆势跳涨7.6%至55.80美元，之前该百货公司运营商公布假期购物季销售强劲，并对2014年给出初步预估，表明其增速将继续高于同业。
Costco Wholesale 涨3.9%至118.51美元，之前该公司12月同店销售超过分析师预估。
Intercept Pharmaceuticals 股价飙升281.1%至275.87美元。之前该公司称，一家独立安全委员会的分析显示，其生产的一种肝病药物达到中期试验的主要目标。
BATS Global Markets数据显示共有约67.2亿股换手，超过本月迄今的平均值63.4亿股。
纽约证交所涨跌股家数之比约为8：7，Nasdaq市场下跌股为1,327家，上涨股有1,249家。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申