版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 10日 星期五 06:57 BJT

加拿大股市：小幅收高，乐观的美国数据提振金融类股

路透多伦多1月9日 - 加拿大主要股指周四小幅上涨，乐观的美国初请失业金数据帮助提振了金融和工业类股，从而抵消了资源类股的弱势。

今年迄今，市场交投震荡，在多伦多市场2013年上涨9.6%后，投资者试图平衡其投资组合。股指2014年前三个交易日均下跌，之后的三个交易日则上涨。

美国定于周五发布12月非农就业报告。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨14.78点，或0.11%，报13,629.41点。10大类股中有五类收涨。

“我们预计今年市场将会如坐过山车一样，”KCM财富管理公司投资组合经理Adrian Mastracci说。“多头形势已经维持了相当长的一段时间。”

他说，多伦多市场前景将受到美国经济表现的影响。

金融类股上涨0.5%，工业类股攀升0.6%，但矿业类股下跌了1.8%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐