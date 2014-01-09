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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 07:56 BJT

日本数据：截至12月底的外汇储备降至1.27万亿美元

路透东京1月10日 - 日本财务省周五公布，截至12月底的外汇储备降至1.27万亿(兆)美元。

财务省稍早表示，11月28日-12月26日期间未对市场进行干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

12月底 11月底 10月底 2012年12月底

总计 1,266.815 1,275.352 1,276.751 1,268.125

完整表格参见财务省网站：(here)(完)

(编译 侯向明； 审校 戴素萍)
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