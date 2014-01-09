版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 07:10 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，受累于海岬型船指数重挫11%

路透1月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四继续下跌，受到海岬型运价指数大幅下滑逾11%拖累。

乾散货运价指数下跌120点，或6.57%，至1,706点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌319点至2,500点。日均获利下降3,936美元，至24,058美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌27点，或1.61%，至1,645点。日均获利降211美元，至13,112美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 石冠兰；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐