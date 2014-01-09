南非汇市：兰特兑美元创五年新低，等待美国非农就业数据

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡1月9日 - 南非兰特兑美元周四触及五年新低，交易员预计，若美国就业数据一如预期对美元构成支撑，兰特/美元则会跌向11兰特。
1630GMT，兰特兑美元 下跌0.4%至10.8215，盘中曾触及10.8330，为2008年10月以来最弱，周三纽约市场收盘报10.7790。
交易员称，兰特依然承压。
“今年前六个月新兴市场的状况将不怎么好，我们预计兰特也如此，”Rand Merchant Bank外汇交易员Jim Bryson称。
投资者在等待周五的美国非农就业数据，该数据可能支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激的决定。
“若非农就业数据利好美元，兰特没有任何理由不应该跌向10.90区域，”Bryson并称。就业数据或将打压兰特跌破10.91，跌向11兰特关口。
2026年到期公债收益率 上升3个基点报8.285%。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选