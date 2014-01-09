南非汇市：兰特兑美元创五年新低，等待美国非农就业数据

路透约翰内斯堡1月9日 - 南非兰特兑美元周四触及五年新低，交易员预计，若美国就业数据一如预期对美元构成支撑，兰特/美元则会跌向11兰特。

1630GMT，兰特兑美元 下跌0.4%至10.8215，盘中曾触及10.8330，为2008年10月以来最弱，周三纽约市场收盘报10.7790。

交易员称，兰特依然承压。

“今年前六个月新兴市场的状况将不怎么好，我们预计兰特也如此，”Rand Merchant Bank外汇交易员Jim Bryson称。

投资者在等待周五的美国非农就业数据，该数据可能支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激的决定。

“若非农就业数据利好美元，兰特没有任何理由不应该跌向10.90区域，”Bryson并称。就业数据或将打压兰特跌破10.91，跌向11兰特关口。

2026年到期公债收益率 上升3个基点报8.285%。(完)

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