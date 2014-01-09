加拿大汇市：加元触及2009年10月以来低点，关注美加就业报告

* 加元兑美元收在1.0852加元或0.9215美元

* 盘中触及2009年10月以来低点

路透多伦多1月9日 - 加元兑美元周四跌至逾四年低点，且加拿大和美国周五公布就业报告后，加元有可能进一步下跌，强化对2014年加元走势将坎坷的预期。

加元近期跌势仍没有减弱势头，因投资者消化国内楼市月度数据。数据显示，加拿大建筑许可降幅超过预期，房屋开工亦然，同时房价持平。

加拿大12月就业报告将于周五公布，美国非农就业报告也将于同日出炉。

“明天将有两个就业报告公布，情况可能尤其有趣，因为对美国非农就业报告强劲的预期升温，这将推高美元，”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton表示。

“加元严重疲弱，(明天)可能也相当利空。下一道实质阻力位在1.09加元，今天我们非常接近这一水准。总之，突破1.09加元将非常关键。”

加元自2009年10月以来还没跌到1.09加元的水准。周四其触及日低1.0875，为2009年10月以来低点。

加元兑美元 周四收报1.0852加元或0.9215美元，周三收盘价为1.0804加元或0.9256美元。

随着空头人气加剧，加元已连跌五个交易日。加拿大央行温和立场以及美联储逐步撤出购债计划，料继续令加元承压。(完)

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