加拿大汇市：加元触及2009年10月以来低点，关注美加就业报告

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 加元兑美元收在1.0852加元或0.9215美元
* 盘中触及2009年10月以来低点
路透多伦多1月9日 - 加元兑美元周四跌至逾四年低点，且加拿大和美国周五公布就业报告后，加元有可能进一步下跌，强化对2014年加元走势将坎坷的预期。
加元近期跌势仍没有减弱势头，因投资者消化国内楼市月度数据。数据显示，加拿大建筑许可降幅超过预期，房屋开工亦然，同时房价持平。
加拿大12月就业报告将于周五公布，美国非农就业报告也将于同日出炉。
“明天将有两个就业报告公布，情况可能尤其有趣，因为对美国非农就业报告强劲的预期升温，这将推高美元，”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton表示。
“加元严重疲弱，(明天)可能也相当利空。下一道实质阻力位在1.09加元，今天我们非常接近这一水准。总之，突破1.09加元将非常关键。”
加元自2009年10月以来还没跌到1.09加元的水准。周四其触及日低1.0875，为2009年10月以来低点。
加元兑美元 周四收报1.0852加元或0.9215美元，周三收盘价为1.0804加元或0.9256美元。
随着空头人气加剧，加元已连跌五个交易日。加拿大央行温和立场以及美联储逐步撤出购债计划，料继续令加元承压。(完)
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(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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