美国与加拿大经济指标预测--1月10日-1月17日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月6日当周 1月10日(五) 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加19.6 增加20.3 民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加19.6 制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.7 失业率 7.0% 7.0% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1330 加拿大就业变动(万人) 12月 增加1.46 增加2.16 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 -- 66.40% 1500 美国批发(趸售)库存 11月 +0.4% +1.4% 趸售销售 +0.8% +1.0% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月3日当周 -- 132.9 1月13日当周 1月13日(一) 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字1,352 1月14日(二) 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 12月 -- 92.5 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月11日当周 -- -5.4% 1330 美国进口价格 12月 +0.1% -0.6% 出口价格 持平 +0.1% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.4% +0.7% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% +0.4% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月11日当周 -- +4.1% 1500 美国企业库存 11月 +0.4% +0.7% 1月15日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月10日当周 -- 345.1 再融资指数 -- 1,375.6 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 4.00 0.98 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -- +0.7% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 1月16日(四) 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% 持平 (较上年同期) -- +1.2% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 1330 美国实质所得 12月 -- +0.4% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月11日当周 -- 33 四周均值(万人) -- 34.9 续请失业金人数(万人) 1月4日当周 -- 286.5 1400 外资净买入美国公债(亿美元) 11月 -- 397 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流入1,949 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 59 58 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 10.0 7.0 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2% 1月17日(五) 1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 100 109.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 101 101.7 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.5% +1.1% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.6% 产能利用率 79.1% 79.0% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 83.5 82.5 现况指数 99.0 98.6 预期指数 74.0 72.1 1530 美国ECRI经济领先指标 1月10日当周 -- -- 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 石冠兰; 审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申