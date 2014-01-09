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市场报道 | 2014年 1月 10日 星期五 07:42 BJT

****欧洲经济指标预测--1月10日-1月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   

    1月6日当周 
     
    1月10日(五)
    0001   英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)         12月         --      +0.60%
    0645   瑞士未经季节调整失业率                          12月         --        3.2%  
                 经季节调整失业率                                       3.2%      3.2%
    0745   法国工业生产                                    11月        +0.4%     -0.3%    
    0815   瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 12月        -0.1%      持平
                             (较上年同期)                              +0.2%     +0.1% 
    0930   英国工业生产(较前月)                            11月        +0.4%     +0.4%
                   (较上年同期)                                        +3.1%     +3.2%
               制造业产出(较前月)                          11月        +0.4%     +0.4%
                     (较上年同期)                                      +3.3%     +2.7% 
    1000   欧元区GDP (较上季)                      第三季修正值        +0.1%     +0.1%
                  (较上年同期)                                         -0.4%     -0.4%
    
    1月13日当周
    
    1月13日(一)
    0745   法国预算收支(亿欧元)                            11月          --  赤字860.5
    0900   意大利工业生产生产(较前月)                      11月          --      +0.5%
           经工作日调整的工业生产(较上年同期)                            --      -0.5%
    
    1月14日(二)
    0630   法国消费者物价调和指数(HICP)(较上月)         12月终值      +0.3%       持平
                                 (较上年同期)                         +0.8%      +0.8%
    0745   法国经常账(亿欧元)                              11月          --     赤字21
    0900   意大利消费者物价指数(CPI)(较上月)            12月终值      +0.3%      +0.2%
                                 (较上年同期)                         +0.8%      +0.7%
           意大利HICP(较上月)                                         +0.3%      +0.3%
                     (较上年同期)                                     +0.6%      +0.6%
    0930   英国CPI(较前月)                                 12月          --      +0.1%
               　　(较上年同期)                                          --      +2.1%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                                --      +0.1%
                             (较上年同期)                                --      +2.6%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                    --      +0.1%
                                         (较上年同期)                    --      +2.7%
                PPI投入指数(较前月)                                      --      -0.7%
                       (较上年同期)                                      --      -1.0%
                PPI产出指数(较前月)                                      --      -0.2%
                       (较上年同期)                                      --      +0.8%
                PPI核心产出指数(较前月)                                  --      -0.1%
                           (较上年同期)                                  --      +0.7%
    1000   欧元区工业生产(较上月)                           11月      +1.0%      -1.1%
                           (较上年同期)                               +0.8%      +0.2%
    
    1月14-17
    0700   德国趸售物价(较前月)                             12月      +0.2%      -0.2%
                    (较上年同期)                                      -2.1%      -2.2%
    
    1月15日(三)
    0800   德国2013年GDP                                    全年      +0.5%      +0.7%
    0815   瑞士零售销售(较上年同期)                         11月      +1.7%      +1.2% 
    1000   欧元区贸易收支(亿欧元)                           11月         --    顺差172
    
    1月16日(四)
    0001   英国RICS房价指数                                 12月         --         58
    0700   德国CPI(较上月)                              12月终值      +0.4%      +0.4%
              (较上年同期)                                            +1.4%      +1.4%
    0700   德国HICP(较上月)                             12月终值      +0.5%      +0.5%
              (较上年同期)                                            +1.2%      +1.2%    
    0900   意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     11月         --  顺差11.69
                 全球贸易收支(亿欧元)                                    --  顺差40.70
    1000   欧元区HICP(较上月)                           12月终值      +0.3%      -0.1%
              (较上年同期)                                            +0.8%      +0.8%   
    
    1月17日(五)
    0815   瑞士生产者/进口物价(较前月)                     12月       +0.1%      -0.1%
                          (较上年同期)                                -0.5%      -0.4%
    0930   英国零售销售(较前月)                            12月          --      +0.3%
                    (较上年同期)                                         --      +2.0%        (
完)
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