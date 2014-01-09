欧洲经济指标预测--1月10日-1月17日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月6日当周 1月10日(五) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 12月 -- +0.60% 0645 瑞士未经季节调整失业率 12月 -- 3.2% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0745 法国工业生产 11月 +0.4% -0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.1% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.1% +3.2% 制造业产出(较前月) 11月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.3% +2.7% 1000 欧元区GDP (较上季) 第三季修正值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% 1月13日当周 1月13日(一) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字860.5 0900 意大利工业生产生产(较前月) 11月 -- +0.5% 经工作日调整的工业生产(较上年同期) -- -0.5% 1月14日(二) 0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 12月终值 +0.3% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0745 法国经常账(亿欧元) 11月 -- 赤字21 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 12月终值 +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.7% 意大利HICP(较上月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0930 英国CPI(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.1% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +2.7% PPI投入指数(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- -1.0% PPI产出指数(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.8% PPI核心产出指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.7% 1000 欧元区工业生产(较上月) 11月 +1.0% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.2% 1月14-17 0700 德国趸售物价(较前月) 12月 +0.2% -0.2% (较上年同期) -2.1% -2.2% 1月15日(三) 0800 德国2013年GDP 全年 +0.5% +0.7% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 +1.7% +1.2% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差172 1月16日(四) 0001 英国RICS房价指数 12月 -- 58 0700 德国CPI(较上月) 12月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.4% 0700 德国HICP(较上月) 12月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差11.69 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差40.70 1000 欧元区HICP(较上月) 12月终值 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1月17日(五) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.5% -0.4% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.0% ( 完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申