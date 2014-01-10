修正-《焦点》折扣战伤身，美国零售商纷纷下调获利预估

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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**到店顾客数减少**
根据MarketTrack为路透统计的数据，在11月3日至1月4日期间，包括沃尔玛(Wal-Mart) 、Target 和Macy's 在内的八家零售商传单发放数量增加了6%，促销电子邮件发送量则增加了57%。
零售商也必须因应消费者走进实体商店意愿下降的状况。数据公司ShopperTrak本周表示，这次假期采购季的顾客数量减少了14.6%。
小型服饰连锁店Cato Corp 在公布疲弱的12月营收后，也下调了获利预估。
尽管如此，部分低价日用品零售商仍表现不俗。Costco Wholesale Corp 的12月美国同店销售增长5%，优于华尔街预期的成长1%。
American Eagle Outfitters Inc 称11月和12月同店销售减少7%，预期季度获利将在先前预估区间每股0.26-0.30美元的底部。
Family Dollar上月同店销售减少3%。
American Eagle和Family Dollar不在同店销售指数之内。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选