修正-《焦点》折扣战伤身，美国零售商纷纷下调获利预估

**到店顾客数减少**

根据MarketTrack为路透统计的数据，在11月3日至1月4日期间，包括沃尔玛(Wal-Mart) 、Target 和Macy's 在内的八家零售商传单发放数量增加了6%，促销电子邮件发送量则增加了57%。

零售商也必须因应消费者走进实体商店意愿下降的状况。数据公司ShopperTrak本周表示，这次假期采购季的顾客数量减少了14.6%。

小型服饰连锁店Cato Corp 在公布疲弱的12月营收后，也下调了获利预估。

尽管如此，部分低价日用品零售商仍表现不俗。Costco Wholesale Corp 的12月美国同店销售增长5%，优于华尔街预期的成长1%。

American Eagle Outfitters Inc 称11月和12月同店销售减少7%，预期季度获利将在先前预估区间每股0.26-0.30美元的底部。

Family Dollar上月同店销售减少3%。

American Eagle和Family Dollar不在同店销售指数之内。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)