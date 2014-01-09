国际油市：美国原油期货触及八个月低点，取暖油领跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约1月9日 - 欧洲和美国原油期货周四均一度下跌逾1美元，受取暖燃料库存激增打压。
市场在接近收盘时削减跌幅，因交易员关注利比亚情势并买回合约以回补空头仓位。
抗议者占据的利比亚港口局势不稳，限制了布兰特原油的跌势，但一些交易员预期，这些港口的出口将会在周末前恢复。
美国本周初遭遇创纪录的严寒天气，目前气温回升，打压取暖油价格。
美国取暖油期货 和伦敦柴油期货 跌至11月中旬以来最低，拖累原油价格。同时美国天然气期货 下跌5%至每百万英热单位(BTU)4美元下方。大多数美国家庭在冬季用天然气取暖。
2月布兰特原油期货 跌0.76美元，结算价报每桶106.39美元，盘中交易区间为106.12-108.20美元，波动幅度超过2美元。
美国原油期货 跌0.67美元，结算价报每桶91.66美元，盘中触及八个月低点91.24美元。交易员称，该合约在触及低点后获得技术支撑，吸引一些买盘。
利比亚供应忧虑以及美国产量上升，推动布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R扩大至12月初以来最阔，每桶超过15美元。
该价差当日收盘时缩窄至14.73美元。
投资者将关注周五1330GMT公布的美国非农就业数据，以寻找美国经济持续复苏的迹象。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 张涛)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申