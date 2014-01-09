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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 07:44 BJT

国际油市：美国原油期货触及八个月低点，取暖油领跌

路透纽约1月9日 - 欧洲和美国原油期货周四均一度下跌逾1美元，受取暖燃料库存激增打压。

市场在接近收盘时削减跌幅，因交易员关注利比亚情势并买回合约以回补空头仓位。

抗议者占据的利比亚港口局势不稳，限制了布兰特原油的跌势，但一些交易员预期，这些港口的出口将会在周末前恢复。

美国本周初遭遇创纪录的严寒天气，目前气温回升，打压取暖油价格。

美国取暖油期货 和伦敦柴油期货 跌至11月中旬以来最低，拖累原油价格。同时美国天然气期货 下跌5%至每百万英热单位(BTU)4美元下方。大多数美国家庭在冬季用天然气取暖。

2月布兰特原油期货 跌0.76美元，结算价报每桶106.39美元，盘中交易区间为106.12-108.20美元，波动幅度超过2美元。

美国原油期货 跌0.67美元，结算价报每桶91.66美元，盘中触及八个月低点91.24美元。交易员称，该合约在触及低点后获得技术支撑，吸引一些买盘。

利比亚供应忧虑以及美国产量上升，推动布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R扩大至12月初以来最阔，每桶超过15美元。

该价差当日收盘时缩窄至14.73美元。

投资者将关注周五1330GMT公布的美国非农就业数据，以寻找美国经济持续复苏的迹象。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 张涛)
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