金砖国家：1月9日股汇市收盘纵览

路透1月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低1.03%，成为963.11点。

中国股市：沪综指再创逾五个月收盘新低，新股密集发行继续施压大盘

香港股市：恒生国企指数收在逾四个月低点，恒指亦告下跌

中国汇市：人民币收于2014年内最低，因中间价走弱且疑似干预出击

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拉美股市：巴西股市下跌，并创9月以来最大单日跌幅，受中国消费者物价增幅低于预期拖累；而且在美国非农就业报告公布前，投资者持谨慎态度。Bovespa指标股指 跌2.48%，报49,321.68点，为8月以来低点。

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，投资者担心经济基本面恶化，对美联储撤出货币刺激举措速度的担忧也限制其他拉美货币涨势。1830GMT，巴西雷亚尔兑美元 跌0.3%报2.3950，稍早一度触及日低2.4034。

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南非股市：连续第五日收低，因全球投资者撤出南非等新兴市场，转进处于复苏状态的西方市场。Top-40绩优股指数 下跌0.59%，至40,719.11点。综合指数 则跌0.55%，至45,444.59点。

南非汇市：兰特兑美元创五年新低，等待美国非农就业数据

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印度股市：略微下跌，今年迄今的七个交易日中有六天下跌；Larsen & Toubro等蓝筹股下挫，因季度财报季和通胀数据公布前，市场人气紧张。指标BSE指数 涨0.08%或16.01点，报20,713.37点，今年累计跌幅为2.2%。NSE指数 跌0.1%或6.25点，报6,168.35点。

印度汇市：印度卢比收盘基本持平，稍早曾触及一周高位，外国投资者抛售美元以投资债市，但其拉抬作用被国内股市震荡所抵消。卢比兑美元 收报62.07/08，持平于上日。盘中一度升至61.9650，为1月2日以来高点。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,388.860点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.21%至756.52点。