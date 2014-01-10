金砖国家：1月9日股汇市收盘纵览

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透1月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低1.03%，成为963.11点。
中国股市：沪综指再创逾五个月收盘新低，新股密集发行继续施压大盘
香港股市：恒生国企指数收在逾四个月低点，恒指亦告下跌
中国汇市：人民币收于2014年内最低，因中间价走弱且疑似干预出击
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拉美股市：巴西股市下跌，并创9月以来最大单日跌幅，受中国消费者物价增幅低于预期拖累；而且在美国非农就业报告公布前，投资者持谨慎态度。Bovespa指标股指 跌2.48%，报49,321.68点，为8月以来低点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，投资者担心经济基本面恶化，对美联储撤出货币刺激举措速度的担忧也限制其他拉美货币涨势。1830GMT，巴西雷亚尔兑美元 跌0.3%报2.3950，稍早一度触及日低2.4034。
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南非股市：连续第五日收低，因全球投资者撤出南非等新兴市场，转进处于复苏状态的西方市场。Top-40绩优股指数 下跌0.59%，至40,719.11点。综合指数 则跌0.55%，至45,444.59点。
南非汇市：兰特兑美元创五年新低，等待美国非农就业数据
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印度股市：略微下跌，今年迄今的七个交易日中有六天下跌；Larsen & Toubro等蓝筹股下挫，因季度财报季和通胀数据公布前，市场人气紧张。指标BSE指数 涨0.08%或16.01点，报20,713.37点，今年累计跌幅为2.2%。NSE指数 跌0.1%或6.25点，报6,168.35点。
印度汇市：印度卢比收盘基本持平，稍早曾触及一周高位，外国投资者抛售美元以投资债市，但其拉抬作用被国内股市震荡所抵消。卢比兑美元 收报62.07/08，持平于上日。盘中一度升至61.9650，为1月2日以来高点。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,388.860点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.21%至756.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.12%，报33.2340卢比；卢布兑欧元 跌0.12%，报45.1750卢布。(完) (整理 李爽 审校 戴素萍)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。