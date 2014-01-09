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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 07:59 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月10日至1月17日

汤森路透1月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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1月14日 12:00 Q4 2013 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 1.32 27 1.39

1月14日 AMC Q2 2014 Linear Technology 0.45 11 0.40

1月14日 13:00 Q4 2013 富国银行(Wells Fargo) 0.98 32 0.92

1月15日 12:00 Q4 2013 美国银行(Bank of America Corp.) 0.27 26 0.03

1月15日 AMC Q4 2013 CSX Corp. 0.42 24 0.40

1月15日 AMC Q4 2013 Kinder Morgan 0.35 12 0.34

1月16日 AMC Q4 2013 美国运通(American Express) 1.25 26 1.09

1月16日 BMO Q4 2013 BB&T Corp. 0.72 33 0.71

1月16日 BMO Q4 2013 贝莱德(BlackRock, Inc.) 4.35 20 3.96

1月16日 BMO Q4 2013 花旗(Citigroup Inc.) 1.01 25 0.69

1月16日 AMC Q4 2013 Capital One Financial Corp. 1.55 26 1.41

1月16日 BMO Q4 2013 高盛(Goldman Sachs) 4.11 24 5.60

1月16日 BMO Q4 2013 Huntington Bancshares Inc. 0.17 25 0.19

1月16日 AMC Q4 2013 英特尔(Intel Corp.) 0.52 40 0.48

1月16日 BMO Q4 2013 The PNC Financial Services Group 1.65 30 1.71

1月16日 BMO Q4 2013 PPG Industries 1.73 20 1.53

1月16日 AMC Q4 2013 SLM Corp. 0.73 8 0.55

1月16日 BMO Q4 2013 UnitedHealth Group Inc. 1.40 24 1.20

1月17日 11:30 Q4 2013 纽约梅隆银行(BNY Mellon) 0.55 21 0.53

1月17日 BMO Q4 2013 Comerica Incorporated 0.74 33 0.68

1月17日 BMO Q4 2013 通用电气(奇异/GE) 0.53 15 0.44

1月17日 BMO Q4 2013 摩根士丹利(Morgan Stanley) 0.47 21 0.45

1月17日 BMO Q4 2013 斯伦贝谢(Schlumberger) 1.33 34 1.08

1月17日 BMO Q4 2013 SunTrust 0.69 29 0.65

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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