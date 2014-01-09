《美国上市公司业绩公布日程表》--1月10日至1月17日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
汤森路透1月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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1月14日 12:00 Q4 2013 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 1.32 27 1.39
1月14日 AMC Q2 2014 Linear Technology 0.45 11 0.40
1月14日 13:00 Q4 2013 富国银行(Wells Fargo) 0.98 32 0.92
1月15日 12:00 Q4 2013 美国银行(Bank of America Corp.) 0.27 26 0.03
1月15日 AMC Q4 2013 CSX Corp. 0.42 24 0.40
1月15日 AMC Q4 2013 Kinder Morgan 0.35 12 0.34
1月16日 AMC Q4 2013 美国运通(American Express) 1.25 26 1.09
1月16日 BMO Q4 2013 BB&T Corp. 0.72 33 0.71
1月16日 BMO Q4 2013 贝莱德(BlackRock, Inc.) 4.35 20 3.96
1月16日 BMO Q4 2013 花旗(Citigroup Inc.) 1.01 25 0.69
1月16日 AMC Q4 2013 Capital One Financial Corp. 1.55 26 1.41
1月16日 BMO Q4 2013 高盛(Goldman Sachs) 4.11 24 5.60
1月16日 BMO Q4 2013 Huntington Bancshares Inc. 0.17 25 0.19
1月16日 AMC Q4 2013 英特尔(Intel Corp.) 0.52 40 0.48
1月16日 BMO Q4 2013 The PNC Financial Services Group 1.65 30 1.71
1月16日 BMO Q4 2013 PPG Industries 1.73 20 1.53
1月16日 AMC Q4 2013 SLM Corp. 0.73 8 0.55
1月16日 BMO Q4 2013 UnitedHealth Group Inc. 1.40 24 1.20
1月17日 11:30 Q4 2013 纽约梅隆银行(BNY Mellon) 0.55 21 0.53
1月17日 BMO Q4 2013 Comerica Incorporated 0.74 33 0.68
1月17日 BMO Q4 2013 通用电气(奇异/GE) 0.53 15 0.44
1月17日 BMO Q4 2013 摩根士丹利(Morgan Stanley) 0.47 21 0.45
1月17日 BMO Q4 2013 斯伦贝谢(Schlumberger) 1.33 34 1.08
1月17日 BMO Q4 2013 SunTrust 0.69 29 0.65
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申