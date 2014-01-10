中国能源：煤炭资源税从价计征政策有望年内出台--报载

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透北京1月10日 - 中国证券报周五援引消息人士称，拖延已久的煤炭资源税从价计征政策年内将正式启动；为缓解煤炭企业因为从价计征带来的成本上升压力，相关配套的减税清费等政策措施也有望同步推出。
报导并援引业内人士称，煤炭资源税从价计征通常将提高煤炭企业的运营成本，同时因相关减税政策兑现较慢，煤炭企业的“苦日子”在今年或仍将延续。
报导援引卓创资讯煤炭行业分析师刘冬娜的话称，2013年以来，出于对地方煤炭企业的保护和扶持，多省政府出台减免部分税负的措施，但实施结束时点都选在了2013年底。2014年以来，甚至已经出现部分煤炭企业再度缴纳这些税费的情况。
十八届三中全会改革方案也明确提出加快资源税改革。资源税改革也是财税改革的重要内容之一，旨在理顺资源产品价格，计征方式也由以往从量计征改为从价计征。
从价计征最大的好处是能够真实反映煤炭价格的变动情况和稀缺程度，真正体现煤炭资源税与煤炭消耗之间的本质联系，有利于提高煤炭的利用效率，转变经济发展过度依赖煤炭的局面。
中国自2011年在全国范围内实施原油、天然气资源税“从价计征”改革，加快煤炭资源税改革呼声也一直不断。目前山西、内蒙、贵州等煤炭资源大省已紧锣密鼓开始“清费”工作，这预示着煤炭资源税改革已驶入“快车道”，大门正式开启为期不远。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。