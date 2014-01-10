中国能源：煤炭资源税从价计征政策有望年内出台--报载

路透北京1月10日 - 中国证券报周五援引消息人士称，拖延已久的煤炭资源税从价计征政策年内将正式启动；为缓解煤炭企业因为从价计征带来的成本上升压力，相关配套的减税清费等政策措施也有望同步推出。

报导并援引业内人士称，煤炭资源税从价计征通常将提高煤炭企业的运营成本，同时因相关减税政策兑现较慢，煤炭企业的“苦日子”在今年或仍将延续。

报导援引卓创资讯煤炭行业分析师刘冬娜的话称，2013年以来，出于对地方煤炭企业的保护和扶持，多省政府出台减免部分税负的措施，但实施结束时点都选在了2013年底。2014年以来，甚至已经出现部分煤炭企业再度缴纳这些税费的情况。

十八届三中全会改革方案也明确提出加快资源税改革。资源税改革也是财税改革的重要内容之一，旨在理顺资源产品价格，计征方式也由以往从量计征改为从价计征。

从价计征最大的好处是能够真实反映煤炭价格的变动情况和稀缺程度，真正体现煤炭资源税与煤炭消耗之间的本质联系，有利于提高煤炭的利用效率，转变经济发展过度依赖煤炭的局面。