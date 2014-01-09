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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 07:54 BJT

《全球汇市》美元在非农就业报告出炉前自七周高点滑落，欧元则走高

* 美元指数自七周高点滑落

* 欧元走坚，即便之前欧洲央行发表温和言论

* 加元本周表现最差

* 关注中国贸易数据

路透悉尼1月10日 - 美元周五早盘自七周高点下滑，因投资者在美国非农就业报告出炉前，了结部分获利。这扶助提振欧元，之前欧洲央行(ECB)发表的温和言论曾短暂冲击欧元。

美元指数 最新报80.953，自11月底以来的最高点81.187处回落。
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