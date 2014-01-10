《全球汇市》美元在非农就业报告出炉前自七周高点滑落，欧元则走高

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3607 1.3606 +0.01 -1.00 1.3745
美元/日圆 104.83 104.82 +0.01 -0.45 105.30
欧元/日圆 142.62 142.62 +0.00 -1.46 144.73
美元/瑞郎 0.9068 0.9071 -0.03 +1.57 0.8928
英镑/美元 1.6474 1.6479 -0.03 -0.50 1.6556
美元/加元 1.0842 1.0837 +0.05 +2.09 1.0620
澳元/美元 0.8896 0.8895 +0.01 -0.19 0.8913
新西兰元/美元 0.8241 0.8251 -0.12 +0.43 0.8206
澳元/日圆 93.240 93.240 +0.00 -0.65 93.850
新西兰元/日圆 86.400 86.490 -0.10 -0.01 86.410
英镑/日圆 172.71 172.73 -0.01 -0.93 174.33
澳元/新西兰元 1.0782 1.0770 +0.11 -0.61 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明/石冠兰/徐文焰/张明钧; 审校 戴素萍/王兴亚/郑茵)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。