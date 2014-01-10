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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 08:01 BJT

《全球汇市》美元在非农就业报告出炉前自七周高点滑落，欧元则走高

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3607 1.3606 +0.01 -1.00 1.3745

美元/日圆 104.83 104.82 +0.01 -0.45 105.30

欧元/日圆 142.62 142.62 +0.00 -1.46 144.73

美元/瑞郎 0.9068 0.9071 -0.03 +1.57 0.8928

英镑/美元 1.6474 1.6479 -0.03 -0.50 1.6556

美元/加元 1.0842 1.0837 +0.05 +2.09 1.0620

澳元/美元 0.8896 0.8895 +0.01 -0.19 0.8913

新西兰元/美元 0.8241 0.8251 -0.12 +0.43 0.8206

澳元/日圆 93.240 93.240 +0.00 -0.65 93.850

新西兰元/日圆 86.400 86.490 -0.10 -0.01 86.410

英镑/日圆 172.71 172.73 -0.01 -0.93 174.33

澳元/新西兰元 1.0782 1.0770 +0.11 -0.61 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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