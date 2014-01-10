中国新股：奥赛康IPO临门一脚前紧急中止，因老股转让规模过大等

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月10日 - 中国证券市场首次公开发行(IPO)甫重启，意外起风波。原定于今日网上申购的江苏奥赛康药业股份有限公司公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。
发行市盈率高达67倍的奥赛康，此次计划在深圳创业板发行5,546.6万股，其中新发股数为1,186.25万股，控股股东南京奥赛康将转让老股4,360.35万股。按72.99元人民币/股发行价计算，本次IPO全部募资额约40亿元，其中大股东转让套现31.8亿元左右。
而IPO重启后的首只大盘股--陕西煤业日前公告称，拟发行的10亿股均为新股，不进行老股转让。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。