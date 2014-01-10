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债券 | 2014年 1月 10日 星期五 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月10日-1月17日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                   
 日期    时间   国家     规模       发行细节
 1/10           日本                10年期通胀保值债券
 1/10           日本                六个月期贴现国库券
 1/10           意大利              国库券标售
 1/13           意大利              中长期债券标售
 1/13    1350   法国                国库券(BTF)
 1/15           日本                30年期公债标售
 1/15           日本                12个月贴现国库券标售
 1/15           德国     50亿欧元   五年期联邦公债标售
 1/16           日本                三个月期贴现国库券
 1/16           西班牙              公债标售
 1/16           英国                传统债券标售
 1/17           日本                增强流动性债券标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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