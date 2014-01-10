《全球主要国家债券发行预告》--1月10日-1月17日

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/10 日本 10年期通胀保值债券 1/10 日本 六个月期贴现国库券 1/10 意大利 国库券标售 1/13 意大利 中长期债券标售 1/13 1350 法国 国库券(BTF) 1/15 日本 30年期公债标售 1/15 日本 12个月贴现国库券标售 1/15 德国 50亿欧元 五年期联邦公债标售 1/16 日本 三个月期贴现国库券 1/16 西班牙 公债标售 1/16 英国 传统债券标售 1/17 日本 增强流动性债券标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。