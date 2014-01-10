《中国报摘》--中国证券报1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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* 头版头条:
--中国上海证券交易所发布通知指出,允许上市及拟上市商业银行赴交易所发行公司债券补充资本,每期非公开发行的减记债的投资者合计不得超过200人。分析指出，这标志着商业银行的资本补充渠道拓展到交易所市场。
* 其他:
--新股开闸极大地激发了打新热情。首批发行的新宝股份、我武生物公布中签率及网下配售结果。两家公司网上中签率分别为1.05%和0.57%，网上发行合计冻结资金1,245亿元人民币。业内人士预计，近期新股集中发行，日均资金冻结规模将达千亿元，中签率将维持在1%左右。
--记者从权威人士处获悉，煤炭资源税从价计征政策年内正式启动将是板上钉钉的事情，相关改革政策措施有望近期出台。
--工信部网站消息，目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业 等6家企业为主导的行业发展格局。下一步，将重点支持这6家企业分别牵头组建大型稀土企业集团。
--1月10日迎来2014年成品油首轮调价窗口。卓创数据显示，截止到1月9日，原油变化率已跌至-0.86%，对应调整幅度为50元/吨，累加上次未调整幅度，预计本轮下调幅度约在100元/吨。
--中国铁路总公司成立后召开的第一次年度工作会议透露，2014年度铁路将安排固定资产投资6,300亿元，投产新线6,600公里以上，并以中西部铁路建设为重点。
--浙江省近日发布通知，提出2014年全省将完成装机总规模达1,347兆瓦的分布式光伏发电计划，这一规模相较于国家能源局为浙江拟定的1,200兆瓦分布式光伏发电“指标”多出逾100兆瓦。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 曾祥进)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。