《中国报摘》--中国证券报1月10日

* 头版头条:

--中国上海证券交易所发布通知指出,允许上市及拟上市商业银行赴交易所发行公司债券补充资本,每期非公开发行的减记债的投资者合计不得超过200人。分析指出，这标志着商业银行的资本补充渠道拓展到交易所市场。

* 其他:

--新股开闸极大地激发了打新热情。首批发行的新宝股份、我武生物公布中签率及网下配售结果。两家公司网上中签率分别为1.05%和0.57%，网上发行合计冻结资金1,245亿元人民币。业内人士预计，近期新股集中发行，日均资金冻结规模将达千亿元，中签率将维持在1%左右。

--记者从权威人士处获悉，煤炭资源税从价计征政策年内正式启动将是板上钉钉的事情，相关改革政策措施有望近期出台。

--工信部网站消息，目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业 等6家企业为主导的行业发展格局。下一步，将重点支持这6家企业分别牵头组建大型稀土企业集团。

--1月10日迎来2014年成品油首轮调价窗口。卓创数据显示，截止到1月9日，原油变化率已跌至-0.86%，对应调整幅度为50元/吨，累加上次未调整幅度，预计本轮下调幅度约在100元/吨。

--中国铁路总公司成立后召开的第一次年度工作会议透露，2014年度铁路将安排固定资产投资6,300亿元，投产新线6,600公里以上，并以中西部铁路建设为重点。