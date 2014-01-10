《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--依据台北美国商会昨天发布的〞2014商业景气调查报告〞，对台湾未来五年景气表示乐观的美商，仅有54%，与2011年的81%相比，大降三成，美商对预期获利及投资也较2011年衰退，台湾的国际竞争力已发出警讯。
--进入2014年，房市多空交战之际，建商大老板跳出来〞挂保证〞，全力作多。建筑业〞绩优生〞冠德建设董事长马玉山表示〞2014年降价机会不多、没有下跌的理由〞；长虹建设董事长李文造直指〞台北房价不会泡沫化〞，房市也没有供过于求的隐忧。
--经济部国贸局表示，考量国际景气复苏、台纽及台星FTA生效、自由经济示范区上路及相关出口提振措施所带动的贸易效果，该局将今年出口成长目标订为4.2%，此一目标高于主计总处及中经院预测数。
*经济日报：
--即将成立的劳动部劳动基金运用局，将掌管劳退、劳保等五大基金及专款等超过2.4兆台币的资金；由于劳动基金运用局可统筹资金运用策略，势将扩大对台股的影响力。
--鸿海 董事长郭台铭现身美国消费性电子展（CES）时表示，大尺寸电视商机无穷，但未来电视趋势不见得朝大尺寸发展，有可能是拼接、画面更清晰，结合手机、平板与电视的技术。
--台股现货市场近日量能连续增强，期权市场也同步量增，但分析师提醒，台指期昨日成交口数是1月合约开仓以来最大，但外资期货净空单却突破万口。分析师认为，后市有三大关键可留意空方势力变化。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。