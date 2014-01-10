《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月10日

*工商时报：

--依据台北美国商会昨天发布的〞2014商业景气调查报告〞，对台湾未来五年景气表示乐观的美商，仅有54%，与2011年的81%相比，大降三成，美商对预期获利及投资也较2011年衰退，台湾的国际竞争力已发出警讯。

--进入2014年，房市多空交战之际，建商大老板跳出来〞挂保证〞，全力作多。建筑业〞绩优生〞冠德建设董事长马玉山表示〞2014年降价机会不多、没有下跌的理由〞；长虹建设董事长李文造直指〞台北房价不会泡沫化〞，房市也没有供过于求的隐忧。

--经济部国贸局表示，考量国际景气复苏、台纽及台星FTA生效、自由经济示范区上路及相关出口提振措施所带动的贸易效果，该局将今年出口成长目标订为4.2%，此一目标高于主计总处及中经院预测数。

*经济日报：

--即将成立的劳动部劳动基金运用局，将掌管劳退、劳保等五大基金及专款等超过2.4兆台币的资金；由于劳动基金运用局可统筹资金运用策略，势将扩大对台股的影响力。

--鸿海 董事长郭台铭现身美国消费性电子展（CES）时表示，大尺寸电视商机无穷，但未来电视趋势不见得朝大尺寸发展，有可能是拼接、画面更清晰，结合手机、平板与电视的技术。

--台股现货市场近日量能连续增强，期权市场也同步量增，但分析师提醒，台指期昨日成交口数是1月合约开仓以来最大，但外资期货净空单却突破万口。分析师认为，后市有三大关键可留意空方势力变化。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。