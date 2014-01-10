《全球重要经济事件一览表》--1月10日-1月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月10日(五)

里加--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)、欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧盟(EU)执委会主席巴罗索访问拉脱维亚。

都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉参加有关该国在金融危机中的经验教训的讨论(0845)。

美国北卡州罗利--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在大罗利地区商会(Greater Raleigh Chamber of Commerce)2014年经济展望活动上就经济前景发表讲话(1345)。

印第安纳波利斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策，在印第安纳银行家协会举办的印第安纳经济展望论坛上发言(1805)。

1月13日(一)

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社，就经济前景发表讲话(1740)。

法国斯特拉斯堡--德国央行副总裁劳滕施莱格在经济暨货币事务委员会参加一场公开听证会，这是提名她加入欧洲央行执委会的流程之一(1800)。

香港--中国亚洲金融论坛(至1月14日)。荷兰财长迪塞尔布洛姆将致辞。

1月14日(二)

美国费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在拉萨尔大学商学院举办的第13届经济展望年会上，就经济前景发表讲话(1745)。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一次午餐会上就美国经济作出展望(1800)。

维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言人包括立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic和罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。

1月15日(三)

德国萨尔布吕肯--欧洲央行执委会成员莫尔许在萨尔布吕肯举行的欧洲央行欧元展会(ECB Euro Exhibition)开幕式上出席关于“五年后的欧元区”的小组讨论(1305)。

美国艾奥瓦州CORALVILLE--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Corridor经济预测午餐会上发表讲话(1750)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在CFA Society of Atlanta就经济和货币政策发表讲话(2220)。

法兰克福--第四届德国央行-货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议召开，德国央行执委会成员Joachim Nagel主持会议。

1月16日(四)

华盛顿--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在布鲁金斯协会举办的“量化宽松和前瞻性指引”座谈会介绍一篇论文，题为“零利率环境下的货币政策：把理论付诸行动”(1415)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在分行经理季度会议上发言。

1月17日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程