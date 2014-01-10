表格：上周外资连续第10周买超日股，但规模大幅缩减

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透1月10日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，在截至1月4日当周，外资连续第10周买超日本股票，持续时间为去年3月以来最长。
但买超规模大幅缩减，外资上周买超682亿日圆(6.51亿美元)日股，前周为买超4,916亿日圆。
日本投资者上周卖超4,482亿日圆外国债券，前周为买超1,122亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资(负值代表卖超):
股市 债市 货币市场
12月29日-1月4日 +68.2 -225.4 +18.8
12月22日-12月28日 +491.6 -241.2 -2,143.8
12月15日-12月21日 +838.3 -776.6 +558.4
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):
股市 债市 货币市场
12月29日-1月4日 -9.4 -448.2 -8.2
12月22日-12月28日 -59.5 +112.2 +3.3
12月15日-12月21日 -141.6 -692.5 +133.8
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。