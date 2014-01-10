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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 08:43 BJT

表格：上周外资连续第10周买超日股，但规模大幅缩减

路透1月10日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，在截至1月4日当周，外资连续第10周买超日本股票，持续时间为去年3月以来最长。

但买超规模大幅缩减，外资上周买超682亿日圆(6.51亿美元)日股，前周为买超4,916亿日圆。

日本投资者上周卖超4,482亿日圆外国债券，前周为买超1,122亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

12月29日-1月4日 +68.2 -225.4 +18.8

12月22日-12月28日 +491.6 -241.2 -2,143.8

12月15日-12月21日 +838.3 -776.6 +558.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

12月29日-1月4日 -9.4 -448.2 -8.2

12月22日-12月28日 -59.5 +112.2 +3.3

12月15日-12月21日 -141.6 -692.5 +133.8

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王兴亚；审校　戴素萍)
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