《中国重要政经日程》--1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
============================今日重要政经日程=======================
1/10(五)
--国新办上午10时请海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声介绍2013年全年进出口情况，并答记者问。
*--国家卫生计生委上午10:00在计生委2号楼1层新闻发布厅召开新闻发布会，介绍食品安全国家标准和加快发展社会办医工作进展有关情况。
--“中国财富管理50人论坛第二届年会”在北京举行。
--2014“国际视野下的创新与资本论坛”在北京举行。
============================近期重要政经日程=======================
1/11(六)
--第十八届中国资本市场论坛在北京举行。
*--第十一届中国文化产业新年论坛11日至12日将在北京举行。
1/12(日)
--保加利亚共和国总统罗森·普列夫内利埃夫将于1月12日至15日访华。
1/13(一)
*--国新办周一上午10时请国家林业局局长赵树丛介绍第二次全国湿地资源调查结果等方面情况，并答记者问。
*--2014亚洲金融论坛13日至14日将在港举办。
1/16(四)
--2013中国财经领袖年会在北京举行。
1/18(六)
--“全国企业品牌评价暨2013年度中国企业五星品牌论坛”在北京举行。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 沈燕)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。