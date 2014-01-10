美国政经：国会提贸易促进权法案，以加速贸易协议审议

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透华盛顿1月10日 - 美国国会议员周四提出一项法案，将让白宫有权快速通过国际贸易协议，而此刻正值美国准备进行大量贸易协商的一年。
贸易促进权(Trade Promotion Authority/TPA)将让白宫可以在无须修改的情形下将贸易协议排入国会审议。这是一大利多，因美国目前正与环太平洋国家及欧盟国家协商两套不同的协议，当中将涵盖全球近三分之二的经济及贸易。
这项跨党派提案将可以将避免汇率操弄设定为美国贸易谈判者的目标，这个备受争议的措施可能惹恼主要贸易伙伴；而多位助理表示提案也会强化农业相关规定。
“今日推出的TPA立法将会确保这些贸易协议得以完成，并且是以正确的方式完成，”美国民主党议员、参议院财务委员会主席鲍卡斯(Max Baucus)表示，该委员会亦掌管贸易议题。
虽然该法案获得参议院金融委员会资深共和党议员Orrin Hatch，众议院筹款委员会主席、共和党议员坎普(Dave Camp)的支持，能否通过仍在未定之天；众议院筹款委员会亦负责监督贸易事务。
众议院筹款委员会资深民主党籍议员莱文(Sander Levin)拒绝加入此一提案，并称他正与同僚合作提出另一项法案。
该法案前景存在一个令人忧心的迹象，151名众议院民主党议员11月致函总统奥巴马，称他们将反对快速通关权限，因先前未就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)进行磋商。
美国商会已表示，将会游说国会意愿支持于2007年中止的快速通关权限，并称签署贸易协议对于就业和经济成长至为重要。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。