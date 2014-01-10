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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 08:45 BJT

全球金市：金价几无变动但周线将下跌，关注美就业报告

市场担心今日稍后公布的美国非农就业报告若强劲，将促使美联储进一步削减购债举措。美联储上个月宣布将月度购债规模从850亿美元减少100亿美元。

美银美林将2014年平均金价预估降至1,150美元，指称宏观经济环境不确定且缺乏投资需求。

巴克莱表示预计金价平均为1,205美元并可能下探2010年低点，因黄金可能难以找到支撑因素。

贝莱德(BlackRock)数据显示，2013年大宗商品交易所交易产品(ETP)在2013年的表现为纪录最差，投资者纷纷抛出所持黄金，热炒股票牛市行情。

商品ETP共在2013年流出429亿美元，其中黄金ETP占其中的400亿美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张涛)
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