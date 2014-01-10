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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 08:53 BJT

全球金属：2013年LME交易量创纪录，全球市占率扩大至84.2%

路透伦敦1月9日 - 伦敦金属交易所(LME)2013年交易量创纪录，较上年增长7.1%，市占率亦扩张至84%。

LME周三表示，去年共交易1.711亿口金属，相当于146,040亿吨。

铜和铝交易量创新高，分别较2012年增长11.6%和8.1%。

镍合约交易量增幅最大，较前一年增长23.1%。锌、钴、钼交易量亦创刷新纪录，分别增长2.1%、4.0%和11.1%。

LME称，截至2013年底，该交易所在全球交易所交易金属期货的市占率达84.2%，较2012年增长1.3个百分点。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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