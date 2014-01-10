全球金属：2013年LME交易量创纪录，全球市占率扩大至84.2%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透伦敦1月9日 - 伦敦金属交易所(LME)2013年交易量创纪录，较上年增长7.1%，市占率亦扩张至84%。
LME周三表示，去年共交易1.711亿口金属，相当于146,040亿吨。
铜和铝交易量创新高，分别较2012年增长11.6%和8.1%。
镍合约交易量增幅最大，较前一年增长23.1%。锌、钴、钼交易量亦创刷新纪录，分别增长2.1%、4.0%和11.1%。
LME称，截至2013年底，该交易所在全球交易所交易金属期货的市占率达84.2%，较2012年增长1.3个百分点。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选