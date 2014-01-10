中国金融：上交所明确银行发行减记债规则，QFII和RQFII可私募认购

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透上海1月10日 - 中国上海证券交易所周四稍晚发文明确银行发行减记债的规则，上市或拟上市商业银行可采取公开和非公开发行方式，在该所发行减记债并上市交易。金融机构及其理财产品，QFII和RQFII等机构都可以参与非公开发行的减记债认购和转让。
上交所并明确，参与公开发行的减记债认购和交易的投资者，应当为符合投资者适当性管理办法规定的专业投资者；发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可以参与本公司非公开发行减记债的认购与转让。
每期非公开发行的减记债的投资者合计不得超过200人。
另外，发行时最近一期末的总资产为5万亿元人民币以上（含本数）的减记债，可以采用竞价、报价、询价、协议等方式进行交易。
非公开发行的减记债，以及发行时最近一期末的总资产为5万亿元人民币以下的减记债，则采用竞价方式之外的报价、询价、协议等方式进行转让或交易。
中国银监会和证监会2012年10月30日曾联合发文，启动银行在交易所发行包含减记条款的公司债。
减记债在《商业银行资本管理办法（试行）》规定的触发事件发生时，能立即减记，投资者相应承担本金及利息损失的风险，减记债经中国银监会认定可计入商业银行二级资本。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。