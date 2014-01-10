中国金融：上交所明确银行发行减记债规则，QFII和RQFII可私募认购

路透上海1月10日 - 中国上海证券交易所周四稍晚发文明确银行发行减记债的规则，上市或拟上市商业银行可采取公开和非公开发行方式，在该所发行减记债并上市交易。金融机构及其理财产品，QFII和RQFII等机构都可以参与非公开发行的减记债认购和转让。

上交所并明确，参与公开发行的减记债认购和交易的投资者，应当为符合投资者适当性管理办法规定的专业投资者；发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可以参与本公司非公开发行减记债的认购与转让。

每期非公开发行的减记债的投资者合计不得超过200人。

另外，发行时最近一期末的总资产为5万亿元人民币以上（含本数）的减记债，可以采用竞价、报价、询价、协议等方式进行交易。

非公开发行的减记债，以及发行时最近一期末的总资产为5万亿元人民币以下的减记债，则采用竞价方式之外的报价、询价、协议等方式进行转让或交易。

中国银监会和证监会2012年10月30日曾联合发文，启动银行在交易所发行包含减记条款的公司债。