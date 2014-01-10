国际油市：美国原油期货升至92美元上方，脱离八个月低点

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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0028GMT，美国2月原油期货 上涨0.73美元至每桶92.39美元。该合约周四结算价下跌0.67美元，盘中一度触及八个月低位91.24。
一位行业消息人士周四表示，沙特12月原油日产量为981.9万桶，高于11月的974.5万桶。
苏丹军方周四表示，不打算组建联合军队来帮助南苏丹保护其产油区。
数位贸易商称，利比亚西部港口Zawiya的首批原油出口料在1月10-12日左右进行装运，此前El Sharara油田已在周末重启生产。
北海Buzzard油田的运营商Nexen的发言人周四证实，该油田周三短暂中断后将恢复运转。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选