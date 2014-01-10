国际油市：美国原油期货升至92美元上方，脱离八个月低点

0028GMT，美国2月原油期货 上涨0.73美元至每桶92.39美元。该合约周四结算价下跌0.67美元，盘中一度触及八个月低位91.24。

一位行业消息人士周四表示，沙特12月原油日产量为981.9万桶，高于11月的974.5万桶。

苏丹军方周四表示，不打算组建联合军队来帮助南苏丹保护其产油区。

数位贸易商称，利比亚西部港口Zawiya的首批原油出口料在1月10-12日左右进行装运，此前El Sharara油田已在周末重启生产。

北海Buzzard油田的运营商Nexen的发言人周四证实，该油田周三短暂中断后将恢复运转。(完)

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