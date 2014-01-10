《台湾重要政经日程》--1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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===================今日重要政经消息=============================
1/10(五)
--10:00 2013年两岸关系总检讨。
--鸿海 公布12月营收。
--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币，13日发行。
--13:30 台积电 公布12月营收。
--13:30 2014年不动产永续发展论坛。
--14:00 联电 公布12月营收。
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1/13(一)
--12:20 央行标售103-2期国库券，天期182天期，金额预定250亿台币。14日发行。
--11:00 证交所与柜买中心记者会。
1/14(二)
--央行标售103/1期两年期公债，金额350亿台币，17日发行。
--12:00 元大宝来投信记者会。
1/15(三)
--央行标售103/2期五年期公债，金额400亿台币，20日发行。
--11:40 摩根资产管理记者会。
--12:30 经济部工业局年终记者会。
1/16(四)
--13:30 台积电 公布第四季财报。
1/20(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。
1/22(三)
--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。
1/23(四)
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。
1/24(五)
--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。
--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。
1/27(一)
--14:00 友达 投资人说明会。
1/29(三)
--8:30 主计总处公布去年第四季GDP年增率概估值，第三季年增率为1.66%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/6(四)
-- 8:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，12月为年增0.33%。
--16:10 台湾央行公布1月底外汇存底，12月底为4,168.11亿美元。
2/10(一)
--16:00 台湾财政部公布1月出口/进口金额年变动率，12月出口年减1.9%、进口年增10.1%。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。