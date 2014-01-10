《香港重要政经日程》--1月10日-1月20日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
==================今日重要政经消息==================
1月10日（周五）
--11:00 顺风光电 在中国举行股东特别大会。
--14:00 伯明翰环球 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
1月13日（周一）
-- 亚洲金融论坛2014开幕(至1月14日)。
--09:30 招商银行 在中国举行股东特别大会。
--10:30 瑞士宝盛2014年环球市场展望及发布大中华区季报。
--15:00 霸菱资产管理市场展望和投资策略记者会。
1月14日（周二）
--10:30 上海证大房地产 股东特别大会。
--15:30 景顺香港2014年环球市场经济展望记者会。
1月15日（周三）
-- 香港特首梁振英发表施政报告。
--10:30 泓富产业信托 股东特别大会。
--15:00 壹传媒 股东特别大会。
1月16日（周四）
--15:30 香港发展论坛“中国经济在世界的地位及香港面临的机遇”研讨会。
1月17日（周五）
--09:00 恒盛地产 私有化法院会议。
*1月20日（周一）
-- 香港公布10-12月失业率统计数据。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。