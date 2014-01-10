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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--1月10日-1月20日

==================今日重要政经消息==================

1月10日（周五）

--11:00 顺风光电 在中国举行股东特别大会。

--14:00 伯明翰环球 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

1月13日（周一）

-- 亚洲金融论坛2014开幕(至1月14日)。

--09:30 招商银行 在中国举行股东特别大会。

--10:30 瑞士宝盛2014年环球市场展望及发布大中华区季报。

--15:00 霸菱资产管理市场展望和投资策略记者会。

1月14日（周二）

--10:30 上海证大房地产 股东特别大会。

--15:30 景顺香港2014年环球市场经济展望记者会。

1月15日（周三）

-- 香港特首梁振英发表施政报告。

--10:30 泓富产业信托 股东特别大会。

--15:00 壹传媒 股东特别大会。

1月16日（周四）

--15:30 香港发展论坛“中国经济在世界的地位及香港面临的机遇”研讨会。

1月17日（周五）

--09:00 恒盛地产 私有化法院会议。

*1月20日（周一）

-- 香港公布10-12月失业率统计数据。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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