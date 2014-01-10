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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 09:10 BJT

中股业绩：宝钢股份2013年净利57.81亿元，同比降逾四成--业绩快报

路透上海1月10日 - 中国最大的钢铁企业之一--宝山钢铁股份有限公司 周五发布业绩快报称，2013年实现净利润57.81亿元人民币，同比下降44.35%。

宝钢称，利润下滑主要受上年出售不锈钢、特钢事业部相关资产及股权收益、罗泾待处理资产减值影响；2013年实现基本每股收益0.35元。

不过，受钢材销售价格微涨影响，宝钢去年第四季度实现利润总额14.5亿元，环比增长4%。

公司并称，报告期末资产负债率在50%以下，期末总资产较期初略有上升。

宝钢股份周四收报3.79元，过去一个月跌近15%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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